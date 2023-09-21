حميدتي: قوات الدعم السريع في السودان مستعدة تماما لوقف إطلاق النار ومحادثات سياسية شاملة

وجه قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، يوم الخميس، كلمة مسجلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيها إن الحرب التي اندلعت يوم 15 أبريل أشعلها "النظام السابق الذي انتفضت ضده الشعب".

وقال حميدتي إن قوات الدعم السريع في السودان مستعدة تماما لوقف إطلاق النار ومحادثات سياسية شاملة.

وأضاف أن قيادة القوات المسلحة المتحالفة مع قادة النظام القديم كانت تحاول باستمرار إعاقة الجهود المبذولة لإنجاح العملية السياسية، التي كانت على وشك الاكتمال.

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