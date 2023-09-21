موسكو: الشائعات حول عزل روسيا أصبحت مزحة ساخرة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الشائعات حول عزل روسيا على الساحة الدولية أصبحت مزحة ساخرة من الجانب الغربي، وخاصة بناءً على الأداء الإيجابي للوفد الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشارت زاخاروفا إلى أنهم "يتحدثون عن رغبة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في عزل روسيا أو على الأقل خلق شعور بالعزلة على الساحة الدولية". وأضافت قائلة: "لقد نجحوا فقط في عزل أنفسهم. في الواقع، لقد عزل الناتو نفسه عن روسيا، لكن يبدو لي أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك، لقد تمكنوا من عزل أنفسهم عن الأغلبية العالمية".

وشددت على أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة تظهر واقعاً مختلفاً تماماً، إذ لا تجلس روسيا مع الدول الغربية هناك بصفة رئيسية، إلا أن هناك حواراً مستمراً مع الدول الأخرى في سياقات متعددة". وأكدت أن روسيا تواصل التواصل مع الدول في إطار منظمات دولية مختلفة مثل بريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي وفي صيغ ثنائية وإقليمية أخرى.