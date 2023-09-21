أخبار دوليّة

أنقرة: لم نضطلع بدور مباشر في عملية باكو في “قرة باغ”

22 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
جيش أذربيجان يشن هجومًا على إقليم ناجورنو كاراباخ
جيش أذربيجان يشن هجومًا على إقليم ناجورنو كاراباخ

أكد مسؤول في وزارة الدفاع التركية أن تركيا تقدم دعماً لحليفتها أذربيجان من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك التدريب وتحديث الجيش. ورغم ذلك، فإن تركيا لم تشترك بشكل مباشر في العملية العسكرية في إقليم قرة باغ. وأشار المسؤول إلى أن النجاح الذي حققه الجيش الأذربيجاني في العملية يظهر الجهود الكبيرة التي بذلت.

من جانب آخر، أكد المسؤول أن مركزاً مشتركاً تركياً روسياً للمراقبة لا يزال يعمل للإبلاغ عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.

يُذكر أن أذربيجان شنت هجوماً لاستعادة السيطرة على إقليم قرة باغ الانفصالي، والذي أُعلنت وقفاً لإطلاق النار بموجبه لنزع السلاح. تركيا أعلنت دعمها لأذربيجان في هذه الخطوة للحفاظ على وحدة الأراضي.

 

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