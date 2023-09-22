بالبشت والسيف.. رونالدو وماني بالزي السعودي في اليوم الوطني (فيديو)

احتفل نادي النصر باليوم الوطني السعودي الـ93 بمشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

ويحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني غدا السبت 23 سبتمبر، وتشارك الأندية الرياضية الاحتفالات بهذا اليوم من خلال تنظيم العديد من الفعاليات لإحياء التراث السعودي وتعريف النجوم الأجانب بتاريخ المملكة.

وكان النصر أول المستعدين للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) مقطع فيديو يرصد فيه الاحتفالات بتلك المناسبة، وأرفق الفيديو بتعليق: "وطن لأبنائه وللعالم، هُنا نحلم ونحقق، اليوم الوطني السعودي 93".

وظهر في الفيديو قائد الفريق كريستيانو رونالدو وهو يرتدي البشت والشماغ ويمسك السيف، احتفالا باليوم الوطني للمملكة على الأنغام الشعبية التقليدية.

كما احتفل أيضاً لاعبو الفريق الأجانب بتلك المناسبة، وبينهم السنغالي ساديو ماني المنضم للفريق هذا الصيف قادما من بايرن ميونخ الألماني.

يذكر أن كريستيانو رونالدو سبق أن شارك في احتفالات يوم التأسيس خلال شهر فبراير الماضي بارتداء الثوب السعودي وأداء رقصة العرضة السعودية، لكنه في اليوم الوطني السعودي ارتدى البشت والشماغ.

وسيكون كريستيانو رونالدو سفيرًا لموسم الرياض المقبل، كما سيكون هناك متحف عن حياته وألقابه.