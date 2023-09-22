لاعبو الفتح: لم نحسن استغلال غيابات الاتحاد

أعرب لاعبو الفتح عن خيبة أملهم بعد الخسارة 1 / 2 أمام الاتحاد، بالمرحلة السابعة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وقال سفيان بن دبكة، لاعب الفتح، في تصريحات إعلامية عقب نهاية اللقاء: "دخلنا المباراة من أجل العودة بالنقاط الثلاث، وحاولنا استغلال غيابات الاتحاد لتحقيق الفوز، لكن هدف الاتحاد في آخر الشوط الأول منحهم الثقة".

وأضاف: "واجهنا فريقا بطلا وهو حامل اللقب ويملك لاعبين لديهم الخبرة وهو ما جعل الأمور صعبة على لاعبي الفتح في الشوط الثاني".

من جانبه، قال مراد باتنا إن الفريق قدم شوطا أول اتسم بالتميز أمام الاتحاد وتمكن من التقدم في النتيجة، لكن لاعبي الاتحاد قبلوا هدايانا واستغلوا بعض الأخطاء للعودة في النتيجة وخطف الفوز.

وأشار باتنا إلى أن الاتحاد رغم الغيابات التي عانى منها إلا أنه ظهر قويا، لاسيما على الجانب الدفاعي، وهو ما قلل من الحصول على فرص بالنسبة لنا خاصة في الشوط الثاني.

واستغل الاتحاد تعثر الهلال، الذي تعادل 1 / 1 مع مضيفه ضمك في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة، لينقض على القمة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه الفريق الأزرق.

في المقابل، توقف رصيد الفتح، الذي نال خسارته الثانية في البطولة مقابل 3 انتصارات وتعادلين، عند 11 نقطة في المركز السابع.