الاتحاد يعلن إصابة أحمد شراحيلي بالرباط الصليبي

أعلن نادي الاتحاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حجم إصابة مدافع الفريق أحمد شراحيلي، والتي تعرض لها خلال لقاء الفتح.

وتعرض أحمد شراحيلي للإصابة في مباراة الفتح التي انتهت بفوز "العميد" بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري روشن مساء الخميس.

وخرج شراحيلي باكيًا بسبب الإصابة على مستوى الركبة، ليُنقل على إثرها إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية.

🎥 نُقل اللاعب أحمد شراحيلي إلى المستشفى للوقوف أكثر على حالة إصابته التي تعرض لها خلال لقاء #الاتحاد_الفتح ⚽️ pic.twitter.com/ZGgifPVTDk — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 21, 2023

وقال نادي الاتحاد من خلال بيان رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا): "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها أحمد شراحيلي قبل قليل إصابته بالرباط الصليبي".

وأضاف: "سيقوم الجهازان الإداري والطبي بإنهاء كافة الترتيبات لإجراء العملية الجراحية خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن الاتحاد وصل إلى قمة ترتيب دوري روشن مرة أخرى رافعا رصيده إلى 18 نقطة.