رئيس الاتحاد يوجه رسالة لشراحيلي بعد إصابة الرباط الصليبي

حرص أنمار الحائلي رئيس الاتحاد على توجيه رسالة لأحمد شراحيلي مدافع الفريق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، متمنيا له الشفاء.

وكتب أنمار الحائلي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "كابتن أحمد شراحيلي تعود إن شاء الله قريباً في أفضل حال لتكمل رحلتك المميزة مع النادي الذي أحببته وأحبك جمهوره".

وأضاف: "اللهم أشف ضر كل مصاب ومبتلى وأشف كل مريض يارب".

كابتن أحمد شراحيلي تعود إن شاء الله قريباً في أفضل حال لتكمل رحلتك المميزة مع النادي الذي أحببته وأحبك جمهوره اللهم اشف ضر كل مصاب ومبتلى واشف كل مريض يارب pic.twitter.com/0zOyfdnpUn — أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) September 21, 2023

وتعرض أحمد شراحيلي للإصابة في مباراة الفتح التي انتهت بفوز "العميد" بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري روشن مساء الخميس.

وقال نادي الاتحاد من خلال بيان رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا): "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها أحمد شراحيلي قبل قليل إصابته بالرباط الصليبي".

وأضاف: "سيقوم الجهازان الإداري والطبي بإنهاء كافة الترتيبات لإجراء العملية الجراحية خلال الفترة المقبلة".