الصين والكويت توقعان خطة من 2024 إلى 2028 للتعاون الثنائي

وقعت الصين والكويت، اليوم الجمعة، خطة من 2024 إلى 2028 للتعاون الثنائي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية تنقل عن الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه مع ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد أن الصين مستعدة للعمل مع الكويت لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

وقال الرئيس الصيني خلال اجتماعه مع ولي العهد الكويتي إن بكين مستعدة أيضا لتعزيز التعاون مع الكويت في مجالات من بينها الاقتصاد الرقمي.

ووصل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق له، صباح اليوم الخميس، إلى مطار هانغتشو شياوشان الدولي بجمهورية الصين الشعبية تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك للقاء سموه معه ولحضور حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأوليمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.

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