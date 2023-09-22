فرانكا البرازيلي يُسقط الأهلي المصري في مونديال السلة

خسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي المصري أمام فريق فرانكا البرازيلي بنتيجة 70 / 90 اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة كأس العالم لأندية كرة السلة المقامة حاليا في سنغافورة.

وشهدت المباراة أداء قويا من جانب الفريقين، إلا أن فريق رجال سلة الأهلي ربما يكون قد تأثر على الصعيد البدني.

وكان الأهلي خاض المباراة بعد أقل من 24 ساعة من مباراته أمام فريق إيجنايت الأمريكي التي انتهت بفوز تاريخ للأحمر بنتيجة 82 / 76 .

وينتظر الأهلي المصري نتيجة مواجهة إيجنايت الأمريكي مع فرانكا البرازيلي التي تقام غدا السبت لتحديد موقفه من المنافسة على المركز الثالث والرابع أو الخامس والسادس خاصة في ظل الاعتماد على فارق النقاط المسجلة في كل المباريات لكل فريق.