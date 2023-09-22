محرز وفيرمينو يقودان هجوم الأهلي في كلاسيكو النصر

أعلن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لخوض مباراة الكلاسيكو ضد النصر في دوري روشن للمحترفين.

ويحل الأهلي ضيفًا على النصر بملعب "الأول بارك" مساء اليوم الجمعة في ختام الجولة السابعة من المسابقة.

ويأتي الأهلي في المركز الخامس برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة، بينما يحتل النصر المركز السادس بـ12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمتين.

ويقود الثلاثي روبرتو فيرمينو، ورياض محرز، وسانت ألان ماكسيمان هجوم الأهلي في مباراة النصر اليوم.

تشكيل الأهلي لمباراة النصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي - مريح ديميرال - روجر إيبانيز - علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه - محمد المجحد - جابري فيجا.

خط الهجوم: رياض محرز - ألان سانت ماكسيمين - روبرتو فيرمينو.