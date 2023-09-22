رونالدو وماني يتصدران تشكيل النصر لمواجهة الأهلي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، تشكيلته التي ستلعب مباراة القمة أمام الأهلي مساء اليوم الجمعة ضمن دوري روشن للمحترفين.

النصر يستضيف الأهلي على ملعب "الأول بارك" في قمة الجولة السابعة من المسابقة.

ويسعى النصر لمواصلة الانتصارات بتحقيق الفوز الخامس على التوالي، للاقتراب من المربع الذهبي.

ويحتل النصر المركز السادس برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي الأهلي في المركز الخامس بـ15 نقطة.

ويدفع كاسترو بالقوة الهجومية الضاربة منذ بداية المباراة، إذ يقود الهجوم الثلاثي ساديو ماني، وأندرسون تاليسكا، وكريستيانو رونالدو.

وستكون هذه هي أول مباراة يخوضها رونالدو، هدّاف المسابقة الحالي، أمام الأهلي، منذ أن انضم إلى صفوف "العالمي".

ونشر الحساب الرسمي للنصر على منصة "إكس" للتواصل صورة للإعلان عن تشكيل الفريق للمباراة، حيث ظهر رونالدو مرتديًا الزي الوطني، احتفالًا باليوم الوطني في المملكة.

تشكيل النصر في مباراة الأهلي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيميريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري – أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.