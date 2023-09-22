الفيحاء يهزم الرياض.. والخليج يعبر الأخدود

فاز الفيحاء على مضيفه الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تغلب الخليج على مضيفه الأخدود بهدف مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

وفي المباراة الأولى، تقدم الفيحاء عن طريق أنتوني نواكايمي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف فاشيون سكالا الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 80 سجل صالح آل عباس الهدف الوحيد للرياض، قبل أن يضيف عبد الحميد صابيري الهدف الثالث للفيحاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في قبل الأخير.

من جانبه، سجل خالد ناري هدف الخليج الوحيد في شباك الأخدود عند الدقيقة 60 من ضربة جزاء.

ورفع الخليج رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز العاشر، بينما توقف رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز الـ15.