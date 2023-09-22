البديوي يلتقي وزير خارجية السويد

التقي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي اليوم، بوزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العمومية في نيويورك.

وناقش اللقاء موضوعات أبرزها، الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المزمع عقده في أكتوبر القادم بمدينة مسقط، وبحث التعاون الخليجي السويدي في المجالات التي تحقق الأهداف المشتركة، وبما يسهم في خدمة المصالح للجانبين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.