قطار انتصارات النصر يدهس الأهلي في كلاسيكو الأهداف السبعة

واصل النصر انتصاراته في دوري روشن للمحترفين، بعدما تغلب على ضيفه الأهلي بنتيجة 4-3 في كلاسيكو مثير مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

وحقق النصر فوزه الخامس على التوالي، بعد أن كان بدأ موسمه بالخسارة في أول جولتين.

وارتقى فريق المدرب لويس كاسترو إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الأهلي، صاحب المركز السادس.

وتلقى "الراقي" الخسارة الثانية هذا الموسم، بعد أن سقط على يد الفتح بخماسية مقابل هدف في الجولة الخامسة.

وتقدم النصر بهدف من كريستيانو رونالدو بعد 4 دقائق فقط على صافرة البداية من تسديدة قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى، مستغلًا تمريرة بينية رائعة من ساديو ماني.

وعزز النصر تقدمه في الدقيقة 17 بتوقيع أندرسون تاليسكا، الذي ارتقى عاليًا ليحول كرة عرضية من إيمريك لابورت إلى داخل الشباك برأسية قوية.

لكن فرانك كيسيه استطاع أن يقلص الفارق للأهلي عند الدقيقة 30 من تسديدة لحظة خروج الحارس نواف العقيدي، بعد تمريرة بينية من محمد المجحد.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الأول، أضاف تاليسكا الهدف الثاني له والثالث للنصر في المباراة بطريقة رائعة، إذ سدد كرة ارتطمت بالعارضة ودخلت المرمى.

وبعد 5 دقائق على صافرة بداية الشوط الثاني، أعاد رياض محرز الأهلي إلى أجواء المباراة بتسجيل الهدف الثاني لفريقه من ضربة جزاء، حصل عليها بسام الراوي.

لكن رونالدو أحرز الهدف الثاني له والرابع للنصر بعدها بدقيقتين من تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأشعل البديل فراس البريكان المباراة مجددًا بعدما سجل هدف الأهلي الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ3 دقائق، مستغلًا كرة عرضية أرضية، علمًا بأنه سجل مشاركته الأولى مع الفريق اليوم.