إصابة 3 فلسطينيين في اعتداءات للاحتلال بالضفة الغربية

أصيب ثلاثة فلسطينيين في اعتداءات نفذها الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن فلسطينيين تعرضوا لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في قرية زبوبا بجنين. وتم أيضا اعتداء على طفل فلسطيني يبلغ من العمر أربعة أعوام في قرية سوسيا بمسافر يطا في الخليل من قبل المستوطنين.

في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في المناطق الشمالية والشرقية من القطاع إلى 31 جريحا، وهناك العشرات الآخرون يعانون من حالات اختناق بسبب استخدام القوات الإسرائيلية للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.