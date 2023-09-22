بعد ثنائية الكلاسيكو.. رونالدو يبتعد في صدارة هدّافي دوري روشن

ابتعد كريستيانو رونالدو، نجم النصر، في صدارة جدول ترتيب هدّافي دوري روشن للمحترفين، بعد تألقه في كلاسيكو الأهلي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين، ليقود فريقه لتحقيق فوز مثير على حساب ضيفه الأهلي بنتيجة 4-3 مساء أمس الجمعة في قمة مباريات الجولة السابعة من المسابقة.

رونالدو وصل إلى هدفه التاسع في دوري روشن، أكثر من أي لاعب آخر بفارق 3 أهداف على الأقل.

ويلاحق رونالدو على صدارة هدّافي دوري روشن، 4 لاعبين آخرين، سجل كل منهم 6 أهداف.

ترتيب هدّافي دوري روشن

- كريستيانو رونالدو (النصر).. 9 أهداف.

- سالم الدوسري (الهلال).. 6 أهداف.

- مالكوم (الهلال).. 6 أهداف.

- موسى ديمبلي (الاتفاق).. 6 أهداف.

- ساديو ماني (النصر).. 6 أهداف.