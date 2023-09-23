فيديو | رونالدو يرقص العرضة السعودية احتفالًا بهدفه في شباك الأهلي

حرص الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الاحتفال بفوز ناديه النصر على النادي الأهلي "على الطريقة السعودية".

وفاز النصر على الأهلي بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين"دوري روشن".

ونشر نادي النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" فيديو يظهر احتفال اللاعبين بالفوز.

وظهر كريستيانو رونالدو وهو يؤدي رقصة العرضة السعودية، عند احتفاله بهدفه الثاني في الدقيقة 52 من زمن المباراة، بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ93.

داااااار ياللي سعدهااااا تو ماجاااها 💚🇸🇦 pic.twitter.com/5eiK8aZ7xW — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 22, 2023

وسجّل النجم البرتغالي هدفين والبرازيلي تاليسكا ثنائية أخرى من الأهداف ليقودا النصر للتغلب على الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 15 نقطة في جدول الترتيب ليقترب من الاتحاد المتصدر والذي حقق 18 نقطة من سبع مباريات.