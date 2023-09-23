ناجلسمان يبدأ العد التنازلي للاختبار الأوروبي مع بداية توليه المهمة “الصعبة”

مع تعيينه مديرا فنيا جديدا للمنتخب الألماني، سيكون جوليان ناجلسمان على موعد مع تحد صعب للغاية يحتاج إلى تحقيق نجاح كبير فيه خلال فترة وجيزة إذا أراد تمديد المهمة مع الفريق لسنوات تالية.

وأسند الاتحاد الألماني للعبة مهمة تدريب المنتخب إلى ناجلسمان /36 عاما/ بصفة مبدئية حتى نهاية مسيرة الفريق في بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024) المقررة بألمانيا منتصف العام المقبل.

وبهذا، ستكون المهمة المحددة لناجلسمان حاليا هي إعداد الفريق في غضون 266 يوما للتحدي الصعب في المعترك الأوروبي على ملعبه، والذي ينطلق في 14 يونيو 2024.

وخلال هذه الفترة، سيخوض الفريق 10 مباريات دولية، استعدادا "للقصة الخيالية في الصيف"، حسبما وصفها ناجلسمان خلال تقديمه أمس كمدرب جديد للفريق.

وقال ناجلسمان المدير الفني السابق لبايرن ميونخ: "لا أعاني من أي قلق" قبل تولي المهمة.

وترصد وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في هذا التقرير أهم المحطات في استعدادات المنتخب الألماني بقيادة ناجلسمان ليورو 2024 :

سبتمبر أكتوبر :

سيبدأ ناجلسمان العمل مباشرة بمعاونة مساعديه بنيامين جلوك وساندرو فاجنر، وأعلن ناجلسمان أنه سيتابع مباشرة مباراة إنتراخت فرانكفورت وفرايبورج المقررة غدا الأحد في ختام فعاليات المرحلة الخامسة من الدوري الألماني (بوندسليجا).

كما سيبدأ فاجنر اللاعب الدولي السابق، والمساعد الحالي لناجلسمان، متابعة وملاحظة اللاعبين المرشحين للتواجد في قائمة المنتخب الألماني لرحلته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من التاسع إلى 18 أكتوبر المقبل.

ويعلن ناجلسمان بعد نحو أسبوعين عن قائمة الفريق لهذه الرحلة، التي سيلتقي فيها المنتخبان الأمريكي والمكسيكي وديا في هارتفورد وفيلادلفيا على الترتيب.

ويظل الشيء الوحيد المؤكد في اختيارات ناجلسمان حاليا حسبما أشار أمس الجمعة هو أن إلكاي جيوندوجان سيظل قائدا للفريق في هذه الرحلة.

نوفمبر :

في نهاية فترة الروزنامة الخاصة بالمباريات الدولية للمنتخبات هذا العام، من المقرر بشكل مبدئي أن يخوض المنتخب الألماني مباراة دولية أخرى؛ حيث يلتقي نظيره التركي في العاصمة برلين، ولكن هذه الودية لم تتأكد بعد بشكل رسمي.

وفي 21 نوفمبر، سيكون المنتخب النمساوي بقيادة المدرب رالف رانجنيك هو آخر فريق يلتقيه المنتخب الألماني في 2023، وذلك بالعاصمة النمساوية فيينا.

ديسمبر:

سيكون الثاني من ديسمبر المقبل موعدا مهما جديدا في مسيرة ناجلسمان مع المنتخب الألماني؛ حيث ستجرى قرعة دور المجموعات لنهائيات البطولة (يورو 2024) وذلك في هامبورج.

ويتعرف ناجلسمان من خلال القرعة على المنافسين، الذي يتوجب عليه الاستعداد لمواجهتهم في بداية مسيرته بيورو 2024، ومن ثم سيبدأ في وضع استراتيجية واضحة للإعداد.

وقال رودي فولر المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم: "جوليان (ناجلسمان) هو الرجل المناسب بالضبط لهذه المهمة بأسلوب عمله".

مارس 2024 :

بعد أربعة شهور في عطلة الشتاء، وهو ما لم يعتده ناجلسمان خلال عمله كمدرب في الأندية، سيعمل ناجلسمان على تجميع المنتخب الألماني مجددا في 18 مارس 2024 لخوض مباراتين وديتين مجددا، ولم يتحدد بعد مكان المباراتين أو هوية المنافسين حتى الآن.

مايو 2024 :

يختتم الدوري الألماني فعالياته للموسم الحالي في 19 مايو 2024. وقبلها بفترة قصيرة للغاية، سيكون على ناجلسمان اختيار قائمة فريقه المبدئية ليورو 2024. وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا في العاصمة برلين في 26 أيار/مايو.

يونيو 2024 :

تبدأ الفترة المدرجة بأجندة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عقب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقررة في الأول من يونيو 2024 بالعاصمة البريطانية لندن.

والآن، يحتاج ناجلسمان إلى اتخاذ قراره بشأن مكان الاستعدادات الأخيرة لفريقه قبل يورو 2024 مع إمكانية خوض مباراتين أو ثلاث مباريات ودية في هذه الفترة، ويتعين عليه اختيار أو ترشيح المنافسين الذين يلتقيهم في هذه المباريات.

يوليو 2024 :

يمتد العقد الذي أبرمه ناجلسمان مع الاتحاد الألماني للعبة حتى نهاية يورو 2024 في منتصف يوليو. ومن الواضح أن أهم تاريخ سيدونه في مفكرته سيكون موعد المباراة النهائية للبطولة، والمقرر في 14 يوليو 2024، الذي يأمل في الوصول إليه بفريقه.

وفي حالة الوصول بفريقه إلى النهائي في هذه البطولة، سيكون إنجازا حقيقيا لناجلسمان بعدما أخفق الفريق في 3 بطولات متتالية وخرج فيها مبكرا وهي بطولات كأس العالم 2028 و2022 ويورو 2020.

كما سيكون الوصول بالفريق إلى النهائي إيذانا بتمديد عقد ناجلسمان مع المنتخب الألماني لخوض تحد جديد وهو كأس العالم 2026، والمقرر بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.