تهم التحرش والاعتداء الجنسي تلاحق الممثل البريطاني راسل براند

اتهمت امرأة الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند بالكشف عن أجزاء حميمة من جسمه لها في عام 2008.

وانضمت المرأة إلى سلسلة نساء وجّهن اتهامات بالتحرش الجنسي بحق الممثل البريطاني.

وقالت المرأة في تصريحات لقناة "بي بي سي"، إنها كانت تعمل في مبنى يضم مكاتب الهيئة البريطانية في لوس أنجلوس عندما وقعت الحادثة في 2019.

وأضافت أن براند (48 عامًا) تحدث عن الموضوع بشكل ساخر بعد فترة وجيزة عبر برنامجه الإذاعي.

وتابعت "أشعر بالخجل، ولكن الأهم من ذلك، أطرح تساؤلات عما إذا كان القيام بأمر ما حينها ليقلّل عدد النساء اللواتي تعرضن لأشياء فظيعة على يده، مثلما نقرأ في الصحف الآن".

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ووفقًا لصحيفة "ذي تايمز" و"صنداي تايمز" والقناة الرابعة البريطانية، وجهت أربع نساء اتهامات لراسل براند بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والإيذاء النفسي.

ونفى راسل براند الاتهامات التي قال مطلقوها إنها حدثت بين عامي 2006 و2013، مشيرًا إلى أن علاقاته كانت دائمًا تقام "بالتراضي".