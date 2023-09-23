أفضل وقت لممارسة الرياضة للوقاية من مرض السكري

تعد ممارسة الرياضة من العوامل الهامة والضرورية التي تساعد في الوقائية من مرض السكري من النوع الثاني.

وبحسب دراسة أميركية، نشرت نتائجها في دورية الجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري، فإن ممارسة النشاط البدني في الصباح وبعد الظهر أفضل من فترة المساء للوقاية من المرض.

ووفقًا للدراسة، توفر الأجهزة المعتمدة على مقياس التسارع، التي تقيس النشاط البدني، فرصة جديدة لقياس فاعلية هذا النشاط بشكل موضوعي على مدار اليوم والأسبوع.

وقد أثبتت دراسات سابقة أن النشاط البدني في منتصف النهار وبعد الظهر يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، لكن العلاقة بين توقيت ممارسة الرياضة والوقاية من السكري لا تزال غير مدروسة.

لذلك ركز الفريق في الدراسة الجديدة على تحليل العلاقة بين النشاط البدني في الصباح أو بعد الظهر أو المساء والاتساق (الروتين) وخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وارتدت مجموعة مكونة من 93095 مشاركًا في المملكة المتحدة (متوسط العمر 62 عامًا) دون تاريخ من مرض السكري من النوع الثاني، مقياس تسارع يوضع على المعصم لمدة أسبوع واحد.

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وأجرى الباحثون عمليات رصد وتحليل لمعلومات مقياس التسارع لتقدير النشاط البدني ومدته وتوقيتاته على مدار اليوم، بجانب تقسيم فترات النشاط إلى الفترة الصباحية من 6 لـ12 صباحاً، والظهيرة من 12 لـ6 مساءً، والمساء من 6 لـ12 ليلاً.

ولاحظ الباحثون ارتباطات وقائية للنشاط البدني الصباحي، حيث ارتبطت كل ساعة مُسجلة من النشاط البدني على مقياس التسارع، بانخفاض بنسبة 10 في المائة في خطر الإصابة بالسكري، فيما بلغت النسبة 9 في المائة للنشاط خلال فترة الظهيرة.