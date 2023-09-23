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طفلة تشارك في اليوم الوطني 93 السعودي بمعزوفة دمجت بين سيمفونية موزارت والنشيد الوطني

23 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
الطفلة جواهر
الطفلة جواهر

شاركت طفلة تدعى "جواهر" تبلغ من العمر 8 سنوات، في اليوم الوطني 93 بمعزوفة دمجت بين سيمفونية موزارت والنشيد الوطني السعودي.

وفي مقطع فيديو نال انتشارا واسعة سحرت الطفلة المتابعين لمدة دقيقتين بعزف احترافي.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ 93 لتوحيدها، في يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.

وستشهد فعاليات اليوم الوطني الذي جاء هذا العام تحت شعار "نحلم ونحقق"، مجموعة من العروض، أبرزها عرض "نسابق الأحلام" للطائرات العسكرية والمدنية التي يتقدمها علم المملكة محلقاً في سماء العاصمة الرياض وجدة والخبر.

بينما ستشكل عروض جوية للقوات الجوية السعودية في مدن الطائف، والباحة، وعسير، وتبوك يوم 23 سبتمبر الجاري.