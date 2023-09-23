طفلة تشارك في اليوم الوطني 93 السعودي بمعزوفة دمجت بين سيمفونية موزارت والنشيد الوطني

شاركت طفلة تدعى "جواهر" تبلغ من العمر 8 سنوات، في اليوم الوطني 93 بمعزوفة دمجت بين سيمفونية موزارت والنشيد الوطني السعودي.
وفي مقطع فيديو نال انتشارا واسعة سحرت الطفلة المتابعين لمدة دقيقتين بعزف احترافي.
الطفلة جواهر ذات الـ 8 سنوات، تشارك في #اليوم_الوطني_93_السعودي بمعزوفة دمجت بين سيمفونية موزارت والنشيد الوطني.. pic.twitter.com/o7vGLFOr5Y
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 23, 2023
وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ 93 لتوحيدها، في يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.
وستشهد فعاليات اليوم الوطني الذي جاء هذا العام تحت شعار "نحلم ونحقق"، مجموعة من العروض، أبرزها عرض "نسابق الأحلام" للطائرات العسكرية والمدنية التي يتقدمها علم المملكة محلقاً في سماء العاصمة الرياض وجدة والخبر.
بينما ستشكل عروض جوية للقوات الجوية السعودية في مدن الطائف، والباحة، وعسير، وتبوك يوم 23 سبتمبر الجاري.