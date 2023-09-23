مبادرة “الشريك الأدبي” تُطلق برامجها في جازان

بدأت المقاهي المشاركة في مبادرة الشريك الأدبي التي أطلقتها هيئة النشر والأدب والترجمة على مستوى مناطق المملكة، تفعيل برامجها الثقافية عبر استضافة الأدباء والروائيين والشخصيات الثقافية.

في منطقة جازان استضاف مقهى سرمدي المشارك في تفعيل المبادرة مساء، أمس، رئيس نادي جازان الأدبي الشاعر حسن بن أحمد الصلهبي، في لقاء جاء بعنوان "من حكايات السندباد".

قدَّم الصلهبي مجموعة من أعماله الشعرية الوطنية وموضوعات شعرية أخرى، بحضور عددٍ من محبي الشعر والمهتمين بالشأن الثقافي.

شارك الحضور مع الشاعر الصلهبي عقب نهاية الاستضافة في جلسة حوارية عن الشعر.

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أسهمت الجلسة في تحقيق أهداف المبادرة في كسر الحاجز بين المجتمع والأدب، وتقريبه من الأفراد، وجعله متداولًا وحاضرًا في حياتهم اليوميّة، وذلك عبر طرحه في المقاهي للوصول إلى أجواء ثقافية فاعلة، وتقديم النماذج الثقافية السعودية في لقاءات أدبية مختلفة، وبطابعٍ مختلف في المقاهي العامة.