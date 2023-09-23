ديربي شمال لندن.. أرتيتا يتحدى بوستيكوجولو

يتطلع ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لديربي شمال لندن الاستثنائي أمام توتنهام، وطالب لاعبيه بضرورة استغلال الأجواء في ملعب الإمارات لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي تقام غدا الأحد.

أرسنال وتوتنهام لم يخسرا حتى الآن في الدوري الممتاز قبل مواجهة الديربي، وهو ما يشعل المواجهة بين الفريقين.

وتحدث أرتيتا عن تاريخ الديربي وأهميته للنادي والمشجعين حيث يسعى أرسنال لتحقيق فوزه الثالث على التوالي على توتنهام.

وأضاف :"إنها منافسة خاصة. إنها منافسة في المدينة وأنا حقا أحب الديربي، هناك شئ ما بين المجتمعين وهو محتدم للغاية".

وواصل: "إنه يبني شيئا أكبر مع مشجعيك. أعتقد أنها مباراة دائما ما تبحث عنها في جدول المباريات مباشرة، لمعرفة متى ستخوض تلك المباراة لأنها مميزة وهناك شيء عاطفي مرتبط بها لذلك سنحصل على دفعة معنوية كبيرة إذا فزنا بها".

وأردف :"لا يوجد شعور أفضل من الفوز على توتنهام، لأنك تعلم ما الذي تعنيه المباراة للناس وأن تكون لديك احتمالية من خلال وظيفتك أن تجعل شخص ما سعيد هو إنجاز كبير ومسؤولية نشعر بها".

وأكد :"تسير في الشارع وهناك شعور (بين الجماهير) بسبب التاريخ، التنافس، وهذا شيء جميل عندما يتم التعامل معه بطريقة صحيحة خلال الرياضة ونحن محظوظون جدا بالمشاركة في هذا النوع من المباريات".

وأكمل :" الأجواء ستكون مختلفة. ستكون رائعة، سيكون هناك المزيد من الطاقة في الملعب لذلك يجب أن نتعامل مع هذا بالطريقة الصحيحة وأن نستغل هذا".

من جانبه، وعد أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، الجماهير بأنه سيهاجم أرسنال بشراسة.

وفاز توتنهام بأربع مباريات من أول خمس مباريات بالدوري الإنجليزي تحت قيادة بوستيكوجلو، ولكن الاختبار الكبير للمدير الفني سيكون في مباراة أرسنال على ملعب من الصعب تحقيق الفوز فيه.

وكان آخر انتصار لتوتنهام على أرسنال في ملعب الإمارات في عام 2010.

وقال بوستيكوجولو :" عندما ذهبت لمباريات دوري الأبطال مع سلتيك أو مباريات كأس العالم مع المنتخب الأسترالي، قال الناس إنه كان ينبغي أن أغير أسلوب اللعب الذي انتهجه، وحصلنا على بعض الدروس طوال المسيرة ، ولكني أعتقد فقط أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها قياس نفسك".

وأضاف :"كيف تعلم إذا كنت تريد أن تكون مثل هذه النوعية من الفرق؟ هذا هو السؤال. إذا كنت تريد أن تكون فريقا ينافس على الألقاب، فأنت تعلم أنه عليك اللعب بهذه الطريقة بغض النظر عن هوية المنافس".

وأردف :"لا جدوى من عدم استخدام مباراة مثل مباراة الأحد كمقياس لرؤية أين نقف".

وأضاف :"إذا ابتعدنا عن هذا، ولم نلعب بطريقتنا المعتادة، وحاولنا الخروج متعادلين، والنجاة من هذه التجربة، فما الذي تعلمناه؟ بعيدا عن النجاة طوال 90 دقيقة؟ لا شيء".

وأكد :"يعرف اللاعبون بالفعل أن هذه ستكون رسالتي لهم. سندخل المباراة للعب بطريقتنا".

وتابع :"إذا كنا مقصرين، فنحن مقصرون وعلينا إصلاح هذا. إذا كنا ندا لهم فهذا شيء رائع، أليس كذلك لأننا نعلم أن الطريق مازال طويلا وأننا بالفعل أثبتنا أنفسنا وفي المناسبات الكبرى أظهرنا أننا مستعدون للعب بطريقتنا".