لياو يقود ميلان لعبور فخ هيلاس فيرونا

قاد رافاييل لياو، نجم إيه سي ميلان، فريقه للفوز على هيلاس فيرونا بنتيجة 1-0 مساء اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وسجل رافاييل لياو هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من المباراة.

ورفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة من 4 انتصارات مقابل هزيمة واحدة ليقتسم الصدارة مع إنتر ميلان.

لكن النيراتزوري قد ينفرد مجددًا بصدارة الترتيب حال فوزه على إمبولي غدًا الأحد.

ويأتي الفوز بعد مباراتي إنتر ميلان ونيوكاسل يونايتد، فالأولى شهدت خسارة ميلان بنتيجة 1-5 في الدوري الإيطالي، والثانية شهدت تعادله دون أهداف في دوري أبطال أوروبا.