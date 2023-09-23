مانشستر سيتي يهزم نوتنجهام ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

ابتعد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعد فوزه على ضيفه نوتنجهام فورست بثنائية نظيفة اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن كل من توتنهام وليفربول وأرسنال على الترتيب (ولكل منهم 13 نقطة).

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 7 نقاط في المركز العاشر.

وتقدم مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وشهدت المباراة تعرض رودري لاعب وسط مانشستر سيتي للطرد لأول مرة في مسيرته في الدقيقة 46.