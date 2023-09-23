وزير الخارجية: المملكة حريصة على استقرار اليمن وتدعم جهود حل الأزمة

قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، إن المملكة حريصة على استقرار اليمن وتدعم جهود حل الأزمة هناك، كما تدعم أمن العراق واستقراره بوصفه ركيزة أساسية لأمن المنطقة.

وشدد الأمير فيصل على أن السعودية تدعم أيضا الشعب اللبناني وتدعو لإجراء إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمة الحالية. وتابع قائلاً: "نؤكد على ضرورة أن تبسط الدولة سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن".

وفيما يتعلق بالصراع في السودان قال الأمير فيصل إن بلاده قلقة من التصعيد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأضاف "نبذل مع الولايات المتحدة جهودا لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات".

وشدد الأمير فيصل على أن التوصل إلى حل للأزمة في سوريا "يسهم في استقرار المنطقة والعالم".

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