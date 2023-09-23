سفير المملكة لدى بولندا يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، حضره سفراء الدول العربية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في جمهورية بولندا، وفضيلة مفتي جمهورية بولندا وعدد من رجال الأعمال والشخصيات الأكاديمية والإعلامية والرياضية البولندية.

كما حضره أعضاء السفارة والملحقية العسكرية السعودية في وارسو والطلبة والمواطنين السعوديين المقيمين في جمهورية بولندا.