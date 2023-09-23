الدوري المصري.. عقوبات على الأهلي والزمالك وبيراميدز

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع عقوبة مالية على الأهلي 40 ألف جنيه بسبب مباراته مع المصري البورسعيدي في الجولة الأولي من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وذكرت الرابطة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت اليوم السبت أنه تم توقيع عقوبة مالية قدرها 20 ألف جنيه على الأهلي لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد و20 ألف أخرى لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي المصري.

وقالت إنه تم معاقبة المصري بنفس قيمة الغرامة المفروضة على الأهلي، مع إيقاف لاعبه باهر المحمدي مباراة واحدة بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في المباراة.

وأضافت الرابطة أنه تم توقيع عقوبة مالية على فيوتشر قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 5 دقائق قبل بداية المباراة .

وأوضحت أنه تقرر إيقاف فيليب بيريز مدرب فريق بيراميدز لمدة 4 مباريات وتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه لطرده بسبب توجيه السباب للمنافس في مباراة الزمالك التي جرت بإستاد الدفاع الجوي.

وشددت على أنه تم أيضا إيقاف علاء رجب مدرب أحمال فريق الزمالك 4 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20 ألف جنيه وذلك لطرده بسبب سب المنافس، وإيقاف مدحت عبدالهادي مدرب فريق الزمالك مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي في المباراة نفسها.

وقالت إنه تم توقيع عقوبة مالية على الزمالك في مباراة بيراميدز قيمتها 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من الجماهير، وأضافت أنه تقرر إيقاف محمود علاء مباراة واحدة وذلك بسبب طرده بعد الحصول على إنذارين في المباراة.