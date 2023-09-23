سفير المملكة لدى مصر يقيم حفل استقبال للمواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ93

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، حفل استقبال خاص للمواطنين المقيمين والزائرين بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور الملاحق ورؤساء المكاتب وأعضاء السفارة.

وألقى السفير نقلي كلمة بهذه المناسبة تناول من خلالها النهضة التنموية الاستثنائية التي يعيشها الوطن في ظل رؤية السعودية 2030 التي تلقى الدعم والرعاية من القيادة لتكون منهاجاً وخارطة طريق لحاضر مشرق ومستقبل واعد.

وسأل سفير خادم الحرمين الشريفين المولى عز وجل أن يحفظ الوطن وأن يديم عليه أمنه وازدهاره واستقراره إنه سميع مجيب الدعاء.

واشتمل الحفل على تقديم سفير خادم الحرمين الشريفين يرافقه الملحق الثقافي بمصر الدكتور أحمد الفريح دروعاً تذكارية وتذاكر سفر للطلاب المتفوقين الدارسين في مصر، متمنين لهم التوفيق والنجاح.

كما شاركت الملحقية العمالية بتقديم جناح خلال الحفل قدمت من خلاله منشورات للبرامج والمبادرات والمستهدفات الوطنية لرؤية السعودية 2030.

وتضمن الحفل عدداً من الفقرات الوطنية المتنوعة التي تعبّر عن الولاء والانتماء، وما وصلت إليه المملكة من تقدم ورخاء.