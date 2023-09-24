الإصابة تحرم برشلونة من جهود دي يونج لأجل غير مسمى

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إصابة لاعب خط وسطه الهولندي فرنكي دي يونج في كاحل القدم اليمنى وغيابه عن صفوف الفريق لأجل غير مسمى.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة الفريق أمام سلتا فيجو، والتي انتهت بفوز برشلونة 3 / 2 على ضيفه أمس السبت في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني.

وتم استبدال اللاعب خلال الشوط الأول من المباراة، وذكر التقرير الطبي: الفحوص التي أجريت للاعب دي يونج أظهرت إصابته في الكاحل الأيمن. وتقييم الإصابة لاحقا سيحدد مدة غيابه عن صفوف الفريق".

ويلتقي برشلونة فرق ريال مايوركا وأشبيلية وبورتو البرتغالي وغرناطة في الأسبوعين المقبلين، فيما يلتقي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني في 28 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وينتظر أن يغيب دي يونج عن بعض هذه المباريات.