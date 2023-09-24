فيديو | مشهد مخيف لسحب تجتاح مدينة برازيلية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سحبًا داكنة ضخمة في سماء مدينة كاكسياس دو سول جنوب البرازيل، السبت، ما أدى إلى حجب الرؤية عن المباني.

ووثق مقطع الفيديو المتداول تلك الغيوم، التي تعرف باسم "سحب الرف" وهي تجتاح المدينة وتمر من بين المباني.

TEMPO | Incrível vídeo em time lapse mostra a nuvem de tempestade avançando sobre a cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. 📷 @maxpetry pic.twitter.com/ZyoyOamGWb — MetSul Meteorologia (@metsul) September 23, 2023

وتتشكل "سحب الرف" عند التقاء منطقة بحرارة مرتفعة مع الهواء البارد، وتتشكل عادة قبل العواصف مباشرة.

اقرأ أيضًا:

الشكاوى تنهال على “أبل” بعد إطلاق هاتفها الجديد

وغالباً ما ترتبط "سحب الرف" بالعواصف القوية، وفق خدمة الطقس الوطنية الأميركية (NWS).

كما تُرى هذه الغيوم أحيانا تحت السحب الركامية، وهي السحابة العمودية الكثيفة الشاهقة التي تسبب هطول أمطار غزيرة.