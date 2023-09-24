حجازي يوصي شراحيلي بإجراء جراحة الرباط الصليبي في لندن

نصح المصري أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد زميله أحمد شراحيلي بإجراء جراحة الرباط الصليبي في لندن.

وكان أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام الفتح بالجولة السابعة من دوري روشن السعودي يوم الخميس الماضي.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية، فإن أحمد حجازي أوصى شراحيلي بإجراء جراحة الرباط الصليبي في العاصمة الإنجليزية لندن، على يدَيّ الجرَّاح آندي ويليامز.

وأضافت أن المدافع الدولي يسير لاعتماد العملية الجراحية لدى "طبيب حجازي"، الذي تعرَّض للإصابة ذاتها أواخر مايو الماضي، وتعالج عند ويليامز مطلع يونيو، ولا يزال يخضع لبرنامجٍ تأهيلي.

ويستهدف الاتحاد تحديد موعد جراحة اللاعب خلال أيام، ليدخل سريعًا إلى مرحلة التأهيل.