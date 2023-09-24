الكيني كيبشوجي يفوز بماراثون برلين للمرة الخامسة والإثيوبية أسيفا تحطم الرقم العالمي للسيدات

تمكن البطل الأولمبي الكيني، إليود كيبشوجي، من الفوز اليوم بماراثون برلين للمرة الخامسة بعد تسجيل زمن قدره ساعتان ودقيقتان و42 ثانية مدافعاً عن لقبه الذي أحرزه العام الماضي وهو الفوز الخامس له في ماراثون برلين.

وحلّ الكيني فينسنت كيبكيموي في المركز الثاني بتسجيله ساعتين وثلاث دقائق و13 ثانية وفي المركز الثالث الإثيوبي تاداسي تاكيلي بتسجيله ساعتين وثلاث دقائق و24 ثانية.

وفي سباق المارثون للسيدات ببرلين حطمت العداءة الإثيوبية تيغيست أسيفا الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون (42.195 كلم) بتسجيلها زمنًا مقداره ساعتان وإحدى عشرة دقيقة وثلاثًا وخمسين ثانية وهو أقل بدقيقتين من الرقم القياسي السابق، الذي حققته الكينية بريجيد كوسغي .

وأصبحت العداءة أسيفا، أول عداءة تنزل تحت حاجز ساعتين و12 دقيقة، واحتفظت باللقب الذي أحرزته في برلين أيضًا العام الماضي.