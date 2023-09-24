انطلاق الدورة 27 للجنة الطفولة العربية ووقف العنف ضد الأطفال

تعقد الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الأسرة والطفولة، غدا اجتماع الدورة الـ27 للجنة الطفولة العربية برئاسة الجمهورية التونسية، والاجتماع الـ19 للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال (برئاسة سلطنة عُمان)، والاجتماع الـ13 للجنة الأسرة العربية (برئاسة الجمهورية التونسية)، عبر المنصة الرقمية، بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة والأسرة في الدول العربية، وعدداً من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل وتمكين الأسر.

وقد صرحت السفيرة دكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن اجتماع الدورة الـ27 للجنة الطفولة العربية، سيبحث نتائج خطة العمل التنفيذية التي أقرتها الدورة السابقة للجنة الطفولة العربية في ضوء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حول قضايا الطفولة العربية المتمثلة باعتماد الدراسة التحليلية لحالة حقوق الطفل، والاستراتيجية العربية للموازنات الصديقة للأطفال.

وأضافت السفيرة بأن الاجتماع سيتناول عدد من القضايا الناشئة، والتي أثرت على قضايا حقوق الطفل وبشكل خاص قضية المتغيرات المناخية على حقوق الطفل، كما سيتم إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2023، والتي خصصت لهذا العام حول أفضل المبادرات والجهود في مجال حماية الأطفال من التأثيرات المناخية.