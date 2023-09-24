العويس يغيب عن الهلال بسبب “الإنفلونزا”

غاب محمد العويس، حارس مرمى الهلال، عن تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة الجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب تعرضه لنزلة "إنفلونزا".

وأشار الهلال في بيان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا) اليوم الأحد إلى غياب العويس.

ويحل الهلال، حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ضيفًا على الجبلين، غدًا الإثنين، ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة.

واختتم الهلال اليوم تحضيراته الميدانية للمباراة، حيث تركز المران على الجوانب التكتيكية والفنية.

فيما فرض جورجي جيسوس مدرب الهلال، عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، واختتم الحصة بمناورة فنية على جزء من الملعب.

يذكر أن الهلال توج بالنسخة الأخيرة للبطولة، بانتصاره في النهائي على الوحدة بركلات الترجيح، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.