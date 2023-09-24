الترجي يهزم الصفاقسي في قمة الدوري التونسي

حقق الترجي انتصارًا عسيرًا على مضيفه الصفاقسي بهدف مساء اليوم الأحد في قمة الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للدوري التونسي.

وانتهى الشوط الأول كما بدأ، سلبيًا، إذ فشل الصفاقسي والترجي في هز الشباك.

لكن الشوط الثاني شهد هدف المباراة الوحيد بتوقيع البرازيلي يان ساس، لاعب الترجي، في الدقيقة 83 من زمن المباراة الإجمالي.

وأنهى الترجي المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد محمد أمين توجاي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع الترجي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الاتحاد المنستيري.

وتوقف رصيد الصفاقسي عند 9 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباريات أخرى ضمن نفس الجولة، فاز البنزرتي على اتحاد تطاوين بهدف، فيما تغلب الاتحاد المنستيري على نجم المتلوي بنتيجة 3-2.

يذكر أن الدوري التونسي لهذا الموسم يقام بنظام المجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى النجم الساحلي والنادي الأفريقي والملعب التونسي وبن قردان ومستقبل سليمان والأولمبي الباجي القوافل الرياضية بقفصة.

أما المجموعة الثانية فتضم الصفاقسي والبنزرتي ونجم المتلوي والاتحاد المنستيري ومستقبل سليمان واتحاد تطاوين والترجي.