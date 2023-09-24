الأهلي المصري يضع قدمًا في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

وضع الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، قدمًا في دور المجموعات من البطولة القارية بعدما تغلب على مضيفه سان جورج الأثيوبي بثلاثية نظيفة مساء اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32.

ورغم أن سان جورج هو صاحب الملعب في مباراة الذهاب إلا أن المباراة أقيمت باستاد القاهرة بالعاصمة المصرية لأن الملاعب في إثيوبيا غير مطابقة لمواصفات "كاف".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة أيضًا يوم الجمعة المقبل.

ويكفي الأهلي تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدفين من أجل بلوغ دور المجموعات الذي يضم 16 فريقًا.

وسجل ثلاثية الأهلي في مباراة اليوم حسين الشحات (هدفان)، والبديل أحمد عبدالقادر.