سفير المملكة لدى الأوروغواي الشرقية يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٣ حضره مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى على رأسهم وزير الصناعة والتعدين المهندس عمر باجانيني، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك الدبلوماسي في مونتيفيديو.

وألقى السفير حكيم كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، نوّه فيها بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين.