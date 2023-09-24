سان جيرمان يحسم كلاسيكو الدوري الفرنسي برباعية.. وإصابة مبابي

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه أولمبيك مارسيليا برباعية نظيفة مساء اليوم الأحد، في الكلاسيكو الذي أقيم ضمن الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، وشهد إصابة كيليان مبابي.

وداوى سان جيرمان جراح الخسارة على أرضه أمام نيس بنتيجة 2-3 في الجولة الماضية.

الفريق الباريسي رفع رصيده إلى 11 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث، متخلفًا بفارق نقطتين عن المتصدر بريست.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مارسيليا عند 9 نقاط في المركز السابع.

وسجل رباعية الباريسيين المغربي أشرف حكيمي، وراندال كولو مواني، وجونزالو راموس (هدفان) في الدقائق 8، و37، و47، و89 على الترتيب.

لكن الإصابة التي تعرض لها مبابي عكّرت صفو هذا الانتصار الباريسي الكبير.

فالنجم الفرنسي الدولي تعرض للإصابة في الدقيقة 31، ليخرج مستبدلًا، ويدخل بدلًا منه جونزالو راموس، الذي سجل ثنائية.