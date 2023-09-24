دونيتسك المنضمة لروسيا تفرض حظر تجول لـ5 ساعات

أصدر رئيس إدارة منطقة دونيتسك التي ضمتها روسيا، مرسوماً يفرض حظر تجول في المنطقة.

ووفقاً للمرسوم الصادر اليوم الأحد، يقرر دينيس بوشيلين، الذي تم تعيينه من قبل روسيا، حظر تجول المدنيين في الشوارع والأماكن العامة من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 4 فجراً في الأيام من الاثنين إلى الجمعة.

ويحظر المرسوم التجمعات والاحتشادات والتظاهر، بالإضافة إلى أي فعاليات جماعية أخرى في الأجزاء التي تخضع لسيطرة روسيا في منطقة دونيتسك، إلا إذا سمح بها "المقر التنفيذي للتصدي للتهديدات العسكرية في جمهورية دونيتسك الشعبية".