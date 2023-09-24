الشباب والحزم إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

خطف الشباب والحزم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم، بعدما تغلبا على كل من الباطن والعربي على الترتيب مساء الأحد في دور الـ32 من البطولة.

وفاز الشباب على الباطن بنتيجة 2-1 بعد مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

وسجل البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو هدفي الفريق في الدقيقتين، الأولى في الدقيقة 33، وعادله الباطن عن طريق هدف برايان أليمان بعدها بـ4 دقائق، والثاني في الدقيقة 118 من الزمن الإجمالي للمباراة.

من جانبه، تخطى الحزم نظيره العربي بالفوز عليه بنتيجة 3-1.

وتقدم الحزم عن طريق فايز سليماني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني بعد ذلك بخمس دقائق.

وفي الدقيقة 30 سجل محمد الثاني الهدف الثالث للحزم، قبل أن يسجل دييجو ميراندا هدف تقليص الفارق للضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ولعب العربي آخر 8 دقائق من المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد أحمد المولد.