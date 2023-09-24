الديربي بالأزرق والأحمر.. قطار انتصارات ريال مدريد يتوقف عند محطة أتلتيكو

توقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد بعدما خسر على يد مضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب "واندا متروبوليتانو" بنتيجة 1-3 مساء الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة في الجولات الخمس الأولى من الليجا، وحصد 15 نقطة، لكنه لم يستطع مجاراة الروخيبلانكوس في عقر داره.

وتعرض ريال مدريد للخسارة الأولى ليفقد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويتراجع إلى المركز الثالث، بفارق نقطة عن كل من برشلونة وجيرونا، المتساويين في عدد النقاط.

وبعد خسارة ريال مدريد، بات برشلونة وجيرونا فقط في الدوري الإسباني لم يتعرضا للخسارة.

أما أتلتيكو فحصد 3 نقاط ليصل إلى نقطته العاشرة في المركز الخامس، ولديه مباراة مؤجلة مع إشبيلية، يمكنه أن يقترب من صراع الصدارة.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف أحرزه ألفارو موراتا في الدقيقة الرابعة، وأضاف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يسجل توني كروس الهدف الأول للريال في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل ألفارو موراتا الهدف الثاني له والثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 46.