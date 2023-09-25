رونالدو يغيب عن النصر في مباراة أحد

يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، عن فريقه في مباراة أحد التي تقام مساء اليوم الإثنين في افتتاح مشوار "العالمي" في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحل النصر، الذي أحرز 6 ألقاب سابقة في كأس خادم الحرمين الشريفين، ضيفًا على أحد بملعب "الأمير فيصل بن عبدالله" في جدة ضمن دور الـ32.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن البرتغالي لويس كاسترو قرر استبعاد مواطنه رونالدو بهدف الراحة.

ويأتي قرار كاسترو بعدما خاض رونالدو آخر 6 مباريات لعبها النصر في دوري روشن للمحترفين، حيث غاب فقط عن الجولة الافتتاحية أمام الاتفاق، فضلا عن مباراتي دوري أبطال آسيا، شباب الأهلي دبي في الدور التمهيدي، وبيرسبوليس الإيراني في دور المجموعات.

وسجل رونالدو 9 أهداف في دوري روشن، ليتصدر قائمة هدّافي المسابقة حتى الآن.

وحسب الصحيفة ذاتها، استبعد كاسترو أيضًا الثنائي مارسيلو بروزوفيتش، وسلطان الغنام بهدف الراحة.

وأنهى النصر مساء أمس الأحد تحضيراته لمباراة أحد من خلال حصة تدريبية غلب عليها الطابع الترفيهي، وركز خلال الجهاز الفني على تدريبات فنية خفيفة.

وشرح كاسترو للاعبين النهج التكتيكي الذي سيتبعه خلال مواجهة أحد، وعقب نهاية التدريب غادرت بعثة الفريق العاصمي إلى جدة استعدادًا للمباراة.