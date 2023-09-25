“كاديلاك سيليستيك” السيارة الكهربائية الأغلى في التاريخ التي تصنع باليد

كشفت شركة كاديلاك لصناعة السيارات في شهر أكتوبر الماضي لعام 2022م. عن سياراتها الفاخرة "كاديلاك سيليستيك 2024" ومنذ ذلك الوقت بدأ العملاء في توقع سعر السيارة، حيث يتوقع أنها الأغلى في تاريخ السيارات الكهربائية.

بدوره ذكر موقع "insideevs" المتخصص في السيارات أن السعر المحتمل لسيارة كاديلاك سيليستيك سيتخطى 300 ألف دولار. لكن المدراء التنفيذيين أعلنوا في كاديلاك أن السعر سيبدأ من 340 ألف دولار قبل الإضافات الشخصية التي فضلها المشترون.

وفي أغسطس الماضي، أوضح مدير التسويق العالمي في شركة كاديلاك، في منشور على تطبيق "لينكد إن" أن سعر السيارة سيبدأ من 340 ألف دولار قبل إضافة خدمات الشحن كذلك.

ومن المقرر أن تظهر سيارة كاديلاك سيليستيك لأول مرة في عام 2024، لكن صانع السيارات لم يذكر متى ستبدأ عمليات التسليم. ومع ذلك، قال توني روما سابقًا أن الإنتاج سيبدأ في ديسمبر 2023.

مواصفات السيارة

تأتي سيارة كاديلاك سيليستيك ببطارية ضخمة 111 كيلوواط\س مع محركين كهربائيين ونظام دفع كلي بقوة إجمالية 600 حصان وعزم دوران 867 نيوتن متر من عزم الدوران ، لتتسارع سيارة الكهرباء من السكون وصولاً إلى سرعة 96 كم/س (60 ميل/س) في 3,8 ثانية.

تستطيع سيليستيك جديدة قطع مسافة تصل إلى 483 كم (300 ميل) بالشحنة الكهربائية الواحدة.

تدعم سيارة كاديلاك سيليستيك الشحن السريع للتيار المستمر حتى 200 كيلو واط هذا يتضاءل بالمقارنة مع قدرة 350 كيلوواط التي تقدمها بورش تايكان و هيونداي ايونيك 5.

مزودة بثلاث شاشات عرض مثبتة في الطابلون الأمامي ومقاسها حوالي 55بوصة، بالإضافة إلى وجود شاشة أخرى في الكونسول الوسطي ومقاسها حوالي 10بوصات.

وتعتزم شركة كاديلاك بناء نسختين فقط من موديل كاديلاك سيليستيك كل يوم باليد، أي حوالي 400 نسخة في العام الأول.