وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو

توفي زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو، الذي ألقت السلطات القبض عليه في يناير الماضي بعد أن ظل هاربا على مدى 30 عاماً، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وأوضحت الوكالة أن دينارو، الذي توفي عن عمر 61 عامًا، كان يعاني من سرطان القولون، ودخل في غيبوبة لم يستفق منها منذ يوم الجمعة.

وقال أطباء من المستشفى في مدينة لاكويلا وسط إيطاليا، إنه بناءً على طلبه، تم نزع أجهزة دعم الحياة الخاصة به.

وبحسب ما ذكرته "أنسا" نقلا عن مصادر طبية، كان دينارو قد خضع أوائل أغسطس الماضي لجراحة في الأمعاء، وعلى الرغم من نجاح العملية، إلا أن سرطان القولون المتقدم الذي كان يعاني منه، تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل لا يمكن التعافي منه.

وكان زعيم المافيا يعتبر ولفترة طويلة الهارب المطلوب الأول في إيطاليا.

وألقت وحدة متخصصة من الشرطة الإيطالية القبض على دينارو داخل عيادة للسرطان في باليرمو، حيث كان يخضع للعلاج تحت اسم مستعار.

وتم الحكم على ميسينا دينارو غيابياً بالسجن مدى الحياة، لتورطه في سلسلة من جرائم القتل المروعة وتفجير السيارات المفخخة في إيطاليا.

ومن بين تلك الجرائم، ضلوعه في تفجيرات السيارات المفخخة عام 1992، والتى راح ضحيتها المدعين العامين المناهضين لمافيا جيوفاني فالكون، وباولو بورسيلينو، من بين آخرين.