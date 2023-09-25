الأهلي الأكثر تتويجًا بكأس خادم الحرمين الشريفين

يعتبر الأهلي هو أكثر المتوجين بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على مدار التاريخ بمختلف مسميات البطولة.

وبدأت مساء أمس الأحد نسخة موسم 2023-2024 من "أغلى الكؤوس" بإقامة مباريات دور الـ32، وتستمر مباريات الدور حتى بعد غدٍ الأربعاء.

وتوج الأهلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 13 مرة، أكثر من أي فريق آخر، كان آخرها عام 2016.

وجاءت ألقاب الأهلي في البطولة أعوام 1962، 1965، 1969، 1970، 1971، 1972، 1977، 1978، 1979، 1983، 2011، 2012، 2016.

ويأتي الهلال في المركز الثاني بقائمة الأكثر تتويجًا، بعدما توج بـ10 ألقاب، كان آخرها الموسم الماضي.

وجاءت ألقاب "الزعيم" في أعوام 1961، 1964، 1980، 1982، 1984، 1989، 2015، 2017، 2020، 2023.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في القائمة برصيد 9 ألقاب، حققها أعوام 1958، 1959، 1960، 1963، 1967، 1988، 2010، 2013، 2018.

لكن رغم أن الأهلي هو الأكثر تتويجًا باللقب، إلا أن الهلال هو أكثر فريق خاض المباراة النهائية للبطولة بـ19 مرة، مقابل 18 مرة لـ"الراقي".

قائمة أكثر الأندية تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين

1- الأهلي.. 13 لقبًا.

2- الهلال.. 10 ألقاب.

3- الاتحاد.. 9 ألقاب.

4- النصر.. 6 ألقاب.

5- الاتفاق.. 3 ألقاب.

5- الشباب.. 3 ألقاب.