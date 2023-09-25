الاتحاد يواجه ضغط المباريات بخطة استثنائية

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد، بالتنسيق مع المدرب البرتغالي نونو سانتو أعدت خطة استثنائية لتنقلات الفريق خلال الأسبوع المقبل في ظل ضغط المباريات.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الإثنين، تخطط إدارة الاتحاد لإقامة معسكر تدريبي خارج مدينة جدة لخوض المواجهات الثلاث المقبلة.

وتغادر بعثة الاتحاد اليوم لمواجهة الخلود غدًا الثلاثاء في الرس ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وبعدها يواجه الفيحاء في الجولة الثامنة من دوري روشن يوم الجمعة المقبل، على أن يتقابل فريق "النمور" مع سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت "الشرق الأوسط" أن الاتحاد يخطط لمغادرة جدة بطائرة خاصة للعب مواجهة الخلود في الرس، والذهاب بعد ذلك إلى الرياض، وإقامة حصة تدريبية بعد غدٍ الأربعاء في العاصمة، والتوجه بعدها إلى المجمعة وإجراء المران الأخير يوم الخميس قبل مواجهة الفيحاء الجمعة.

وبعد ذلك يعود الاتحاد إلى العاصمة الرياض، ويبقى هناك السبت على أن تغادر البعثة إلى أصفهان الإيرانية الأحد لخوض المواجهة الآسيوية يوم الإثنين.

وتهدف إدارة الاتحاد إلى توفير الراحة الكافية للاعبين، خصوصًا في فترة ضغط المباريات الحالية والحد من كثرة السفر بالطائرة والتي تسبب الإرهاق للاعبين.

ولن يتوقف ضغط المباريات على الاتحاد عند هذا الحد، فبعد أن ينتهي من مهمته الآسيوية في إيران، سيعود لملاقاة الجار الأهلي يوم الجمعة 6 أكتوبر المقبل في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن.