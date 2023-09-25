فيديو | ثور هائج يقتل رجلًا بمهرجان في إسبانيا

تسبب ثور هائج في وفاة رجل، أثناء مهرجان للركض أمام الثيران في شرق إسبانيا، حسبما أعلنت السلطات، الأحد.

وأصاب الثور رجلًا إسبانيًا يبلغ من العمر 62، أثناء المهرجان الذي يقام في بلدة بوبلا دي فارنالس بمنطقة فالنسيا، السبت.

وبحسب تقارير صحفية، الأحد، فإنالرجل نقل إلى المستشفى بعدما تعرض لأربع طعنات من قرن الثور، أحدها أثر على الرئة والكبد، حتى توفي في وقت لاحق.

وأصاب الثور رجلًا آخر في ساقه، لكنه في حالة مستقرة بالمستشفى.

وتطلق الثيران في الشوارع ويركض المشاركون في المهرجان أمامها، في تقليد تتبعه أكثر من 1820 بلدية إسبانية كل عام.

وتحظى مثل هذه الأحداث بشعبية كبيرة، لكن الكثير من النشطاء يقولون إنها خطرة وجنونية، واحتدم الجدل بشأن إقامتها خلال السنوات القليلة الماضية.