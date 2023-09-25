تشكيل الهلال لمواجهة الجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد الجبلين.

ويلتقي الهلال مع نظيره الجبلين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل الهلال اليوم ضد الجبلين

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: ياسر الشهراني، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد

الوسط: سلمان الفرج، روبن نيفيز، سالم الدوسري

الهجوم: عبد الله الحمدان، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم

وكان الهلال قد توّج بآخر نسخة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تغلب على الوحدة في نهائي النسخة الماضية.