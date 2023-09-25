تشكيل الهلال لمواجهة الجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد الجبلين.
ويلتقي الهلال مع نظيره الجبلين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
تشكيل الهلال اليوم ضد الجبلين
حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: ياسر الشهراني، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد
الوسط: سلمان الفرج، روبن نيفيز، سالم الدوسري
الهجوم: عبد الله الحمدان، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم
📋 هُنـا قائمتنـا في مواجهة اليـوم 💙#الهلال pic.twitter.com/t136e6iSw7
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 25, 2023
وكان الهلال قد توّج بآخر نسخة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تغلب على الوحدة في نهائي النسخة الماضية.