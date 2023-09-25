السودة للتطوير تدشن حسابات مشروع “قمم السودة” على مواقع التواصل

أعلنت شركة السودة للتطوير، الاثنين، تدشين حسابات مشروع "قمم السودة" على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي لشركة السودة للتطوير على موقع التواصل "إكس": "تابع حسابات (قمم السودة) على منصات التواصل الاجتماعي، وتعرّف على مشروعنا في تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة".

ودشنت السودة للتطوير حسابات للمشروع عبر مواقع التواصل؛ فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب ولينكد إن بجانب إكس (تويتر سابقًا).

تابع حسابات @SoudahPeaks على منصات التواصل الاجتماعي، وتعرّف على مشروعنا في تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة.#قمم_السودة — السودة للتطوير SD (@SoudahDevCo) September 25, 2023

ولاقى الإعلان ردود أفعال إيجابية، حيث عبر المواطنون عن فرحتهم الكبيرة بالمشروع.

وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير، المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من "رجال ألمع" تحت مسمى "قمم السودة".

ويهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر، في منطقة عسير جنوب غرب المملكة بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة.

تجارب فاخرة.. #على_متن_السحاب!

رحلة لاستكشاف المخطط العام لمشروع #قمم_السودة، والذي يعكس النمط المعماري الفريد ويحتفي بالطبيعة والثقافة والتراث. pic.twitter.com/N6uiXnufaS — قمم السودة (@Soudahpeaks) September 25, 2023

وأكد ولي العهد، أن قمم السودة ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة، وسيسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف: "سيُحدث مشروع قمم السودة إضافة نوعية للقطاع السياحي وإبراز الجانب الثقافي في المملكة العربية السعودية، وسيسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، وسيكون لدى العالم فرصة لاستكشاف جمال قمم السودة والتعرّف على تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة ومجتمعها المضياف، وخوض تجارب لا تُنسى في أحضان الطبيعة وعلى متن السحاب".

وتقع "قمم السودة" على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كم² مع مساحة بناء لا تتجاوز 1% منها، مما يعكس التزام شركة السودة للتطوير بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في منطقة المشروع.

وسيوفر مشروع "قمم السودة" خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام.

كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية، حيث يضم 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرَة، جَرين، رجال، الصخرة الحمراء.

ويتكون المخطط العام لقمم السودة من 3 مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027، حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.